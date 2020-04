Coronavirus. Sicilia, torna dal Nord perchè è stato assunto dall’Asp. Ed è positivo …

Abbiamo visto in queste giorni come le Asp in Sicilia siano bravissime a complicarsi da sole la vita, ai tempi dell’emergenza coronavirus. Ed è singolare la vicenda che è accaduta a Caltanissetta: l’Asp locale ha assunto un giovane, un operatore socio sanitario, che per prendere servizio è tornato dal Nord Italia, dove era emigrato. Dopo la quarantena iniziale, l’uomo ha cominciato a lavorare, e si è scoperto che aveva contratto il coronavirus…

Ecco come racconta la vicenda Il Fatto Nisseno:

Tornato in Sicilia da Trieste dopo essere stato assunto all’Asp di Caltanissetta e’ risultato positivo al test per il coronavirus. Un giovane operatore socio sanitario di Mussomeli, nel Nisseno, si trova da oggi in isolamento domiciliare dopo l’esito del tampone. L’operatore, tornato in Sicilia lo scorso 23 marzo dopo essere stato chiamato dall’azienda sanitarcia nissena, ha trascorso piu’ di …









