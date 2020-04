Coronavirus, scende il numero dei contagi in Italia. -90% dei ricoverati in sette giorni

Scende ancora il numero dei contagiati in Italia. Dal 30 marzo al 6 aprile -90% di ricoverati, da 409 a 27. Per le terapie intensive il saldo era positivo, +75, il 30 marzo, oggi è di -79, che sono stati dimessi.

L’andameno è meno forte sui decessi, purtroppo ancora al 50% in Lombardia, ma su base settimanale la diminuzione è oltre il 20% anche per i decessi. “Sono dati generali in Italia che confermano il trend confortante che vediamo da qualche giorno, dovuto alle efficaci misure di contenimento, afferma Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico.

I dati – Sono 93187 i positivi in Italia e 1941 sono i nuovi contagiati nelle ultime 24ore. E’ il numero più basso da una settimana a questa parte. Ha aperto con questo dato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, la consueta conferenza stampa giornaliera con gli aggiornamenti sulla pandemia nel nostro Paese.

Altro dato …









