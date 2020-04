Coronavirus, Ryanair dimezza gli stipendi di aprile e maggio

Ryanair ha dimezzato tutti gli stipendi di aprile e maggio con effetto immediato in scia alla pandemia di coronavirus. La compagnia aerea a basso costo ha riferito che i tagli riguardano anche i dirigenti senior e che la misura rientra nel piano dell’azienda volto a tagliare i costi operativi per migliorare la liquidità e i cash flow.

Per far fronte alla crisi, l’azienda ha messo a terra gli aerei, posticipato la spesa in conto capitale, sospeso i piani di riacquisto di azioni e congelato le assunzioni e la spesa discrezionale.

“Stiamo collaborando con il personale e i sindacati di tutti i Paesi dell’Unione europea per accordare dei meccanismi di supporto alle buste paga quando vengano istituiti dai governi dell’Ue”, ha aggiunto l’azienda.

Ryanair ha registrato a marzo un crollo del traffico del 48% a 5,7 milioni di clienti. Il dato sui 12 mesi èaumentato del 4% a 149 milioni rispetto ai 154 milioni …









