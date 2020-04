Coronavirus: La Funzione pubblica Cgil dona 50 visiere protettive all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala

REDAZIONE – La Funzione pubblica Cgil di Trapani ha donato 50 visiere protettive all’ospedale Covid “Paolo Borsellino” di Marsala.

La Funzione pubblica, accogliendo le segnalazioni dei medici e degli infermieri rispetto alla carenza dei dispositivi di protezione individuale, ha ritenuto prioritario contribuire per garantire la sicurezza del personale sanitario che, nelle corsie, lotta per sconfiggere il Coronavirus.

“Con non poche difficoltà – dice il segretario della Funzione pubblica Cgil di Trapani Vincenzo Milazzo – siamo riusciti a reperire un lotto di visiere protettive, utili per la salvaguardia della salute e per scongiurare l’eventuale contagio del personale sanitario che cura e assiste i pazienti positivi al Covid-19.

In un momento così difficile abbiamo ritenuto opportuno devolvere risorse per aiutare a incrementare i dispositivi di protezione individuale per i medici e per gli infermieri “.

