Coronavirus, il M5S di Casteltermini invia a Conte nuove proposte di sostegno economico

I Portavoce comunali del M5s di Casteltermini Luca Nobile, Filippo Pellitteri, Giovanni Giuseppe Antinoro e Rosita Mondello, hanno deciso di inviare una istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al Capo politico dei 5Stelle Vito Crimi.

Con la lettera chiedono di valutare una proposta di sostegno economico nei confronti di partite Iva, Lavoratori autonomi, singoli cittadini, famiglie e finanche dei Comuni. Le misure proposte dai 5 Stelle di Casteltermini si andrebbero, eventualmente, ad integrare con quelle già prontamente disposte dal Governo nazionale e, ovviamente, a quelle sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, si soffermano sulle partite Iva e i Lavoratori autonomi, che non avendo questi ultimi potuto usufruire degli immobili e delle utenze utilizzate esclusivamente per le loro attività lavorative, gli aiuti riguarderebbero l’esenzione di Tari, IMU e Tosap, per tutte quelle attività economiche a cui è stato ordinato di sospendere …









