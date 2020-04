Coronavirus, adesso preoccupa Alcamo

E’ Alcamo il nuovo fronte della lotta al coronavirus. In città aumentano i casi, infatti. Nulla di preoccupante, rispetto a quello che succede in altre aree d’Italia, ma è sempre un campanello d’allarme.

In pratica negli ultimi quattro giorni ci sono stati quattro casi. Uno riguarda una studentessa rientrata da Londra (e che si è sottoposta all’isolamento, evitando contatti con i familiari, brava), poi c’è il caso, ultimo, di un imprenditore.

E in totale i casi sono 15, 10 uomini e 5 donne. Va ricordato che è di Alcamo una delle vittime del coronavirus in provincia di Trapani.









