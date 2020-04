Carente o funzionale? I due volti del Pronto Soccorso di Marsala

Da quando l’ospedale di Marsala è diventato Covid Hospital le lamentele si susseguono.

A protestare non solamente i cittadini che temono, doverosamente, per la propria salute ma anche i medici e il personale paramedico che hanno denunciato inefficienze dei vertici e che vogliono rimanere in anonimato.

Il Punto di Emergenza, che andrebbe a sostituire il Pronto Soccorso, dicono in molti non è ancora attivo ma soprattutto non sarebbe idoneo a prestare le prime cure di intervento, carente anche in macchinari.

Le lamentele poi riguardano i dispositivi di sicurezza, mancanti, tanto che alcune aziende e associazioni di volontariato hanno deciso di donarle al nosocomio.

Regna la confusione, la lamentela più forte è rivolta alla dirigenza, i medici sarebbero senza una guida.

Abbiamo verificato con altro personale che, sempre dietro le quinte, ha parlato di un Punto di Emergenza funzionale anche se ancora non funzionante, ci sono i macchinari …









