San Vito Lo Capo, è morta la “maestrina” Caterina Milana. La sua storia

E’ morta a San Vito Lo Capo la “maestrina” Caterina Milana. Ha aiutato mezzo mondo, tanto che a San Paolo, in Brasile, le hanno dedicato una piazza.

Ma ha compiuto gesti di grande carità in India e in Argentina, come a Trapani, per l’accoglienza delle donne in difficoltà. La sua storia è stata resa popolare dallo scrittore Giacomo Pilati, che così la ricorda:

Caterina Milana se n’è andata in silenzio. Come ha vissuto. Aveva 93 anni, era nata a San Vito Lo Capo nel 1927. La sua storia emozionante, incredibile e straordinaria l’ho raccontata nel mio libro Le Siciliane , e per me è stato un dono conoscerla ed esserle amico. Ha aiutato con la sua pensione da maestra e con la vendita di alcune proprietà di famiglia, mezzo mondo. E non è solo un modo di dire. In Brasile ha trasformato le …









Leggi la notizia completa