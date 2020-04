Salemi: Zona rossa. Apre la pizzeria al pubblico: fila per la pizza da asporto

Carabinieri chiudono attività commerciale

Dalla mezzanotte del 24 marzo u.s., il Comune di Salemi è stato dichiarato Zona Rossa a seguito dell’alto numero di contagi da Covid-19 che si sono registrati nel giro di pochi giorni e che, ad oggi, ha superato le venti unità.

Una misura straordinaria in vigore fino al prossimo 15 aprile, a seguito delle indicazioni medico scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del Comune di Salemi che conta circa 10.000 abitanti.Per garantire il rispetto delle norme e dell’ordinanza regionale, i Carabinieri della Stazione di Salemi, con il supporto di personale della Compagnia di Mazara del Vallo e unitamente alle altre forze di polizia, stanno vigilando h24 il perimetro del territorio comunale con dei varchi appositamente creati, utili per il controllo delle autodichiarazioni prodotte dai cittadini.Infatti, non può entrare ed uscire …









