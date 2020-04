Salemi, nonostante i divieti apre la pizzeria. Ma i carabinieri gli chiudono tutto

Se n’è fregato dei decreti, delle restrizioni più stringenti per la zona rossa, e ha aperto comunque al pubblico la sua pizzeria.

E’ successo a Salemi, comune zona rossa, dove il titolare di una pizzeria nel corso del fine settimana, oltre alle consegne a domicilio, ha deciso di aprire al pubblico il locale per la consegna delle pizza da asporto. Gli è finita male però, perchè i Carabinieri lo hanno beccato. Il titolare è stato sanzionato e obbligato a chiudere l’attività con sospensione della licenza da parte della prefettura. I Carabinieri hanno anche identificato e sanzionato alcuni clienti in attesa del loro turno per la pizza. Qui i dettagli nella nota dei Carabinieri.

Dalla mezzanotte del 24 marzo u.s., il Comune di Salemi è stato dichiarato Zona Rossa a seguito dell’alto numero di contagi da Covid-19 che si sono registrati nel giro …









