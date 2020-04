Ruggirello e il coronavirus, non si ferma la battaglia dei legali

Non si ferma la battaglia dei legali di Paolo Ruggirello, gli avvocati Galluffo e Taormina. Dopo aver ottenuto per il loro assistito, l’ex parlamentare oggi in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il tampone per il coronavirus e li conseguente trasferimento in ospedale, hanno nuovamente inoltrato istanza per la concessione degli arresti domiciliari.

Paolo Ruggirello, come abbiamo raccontato, da un po’ di giorni manifestava la febbre alta e tutti i sintomi del coronavirus, ma il tampone, che ha portato alla scoperta della malattia, è stato effettuato solo sabato. Ruggirello si trovava nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ed è stato trasferito all’ospedale Cotugno.

“E’ stata una battaglia difficile – commenta Vito Galluffo, nella foto – e sono accaduti degli episodi che meritano sicuramente un approfondimento. Il nostro assistito aveva la febbre già il 25 Marzo e noi abbiamo fatto di tutto per fargli avere …









