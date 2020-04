Quando finirà? Zero contagi a fine Maggio, ma la “fase due” sarà lunga

Intervistato da Nbc News, Giuseppe Conte ha detto che «in questo momento non posso dire quando il lockdown finirà. Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico. L’Italia è stata la prima nazione ad affrontare l’emergenza. La nostra risposta può non essere stata perfetta, ma abbiamo fatto il massimo sulla base delle nostre conoscenze».

Questi i dati forniti dalla Protezione civile ieri alle 18: sono 91.246 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento giornaliero di 2.972 (sabato era stato +2.886). Il numero complessivo dei contagiati – compresi morti e guariti – è di 124.632. Per il secondo giorno consecutivo è calato il numero degli accessi in terapia intensiva: ora sono 3.977, 17 in meno rispetto a sabato. Calano anche i ricoveri: ora sono 28.949, 61 in meno rispetto a sabato. I morti registrati ieri sono stati 525, «il numero più basso di deceduti dal 19 marzo a oggi& …









