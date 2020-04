Pasticcerie e laboratori possono fare consegne a domicilio? I chiarimenti dell’amministrazione Alfano

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha diramato una nota esplicativa a seguito delle numerose richieste di informazioni ricevute in ordine alla possibilità, per le attività di pasticceria con laboratorio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sul punto, l’Ente osserva in una nota che sul sito del Governo, nella sezione “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”, sono stati forniti degli orientamenti consultabili all’indirizzo http://www.governo.it/it/faqiorestoacasa, di cui si riportano i seguenti:

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio …









