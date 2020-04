Marsala: è nato Jonas, in piena emergenza coronavirus e prima della chiusura del reparto

A Marsala in piena emergenza coronavirus, all’ospedale “Paolo Borsellino” è nato Jonas. Una grandissima gioia per mamma Federica Di Giovanni e papà Vincenzo Battaglia.

Jonas è l’ultimo bambino ad essere nato prima della chiusura del reparto, prima che l’ospedale si trasformasse in Covid-Hospital.

“Volevamo dare ai lettori, gioia e speranza affinché una nuova vita sia da portafortuna per la sconfitta del coronavirus – le parole di Vincenzo -. Il bambino è nato lunedì 30 marzo, alle 09:49, e i medici ci hanno detto che è stata l’ultima nascita prima della chiusura. È da una parte un esperienza che lascia il segno, dall’altra parte la speranza che tutto torni alla normalità al più presto”.













