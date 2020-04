La mappa del virus in provincia di Trapani. I Comuni contro la povertà

E’ ancora Salemi la città della provincia di Trapani con più contagiati dal Coronavirus. Sono 22 le persone positive al Covid nel centro belicino.

Gli ultimi dati sul virus in provincia di Trapani indicano un’epidemia che va piano, lenta, un po’ come in tutta la Sicilia. Per la Regione Siciliana sono 94 i positivi al Covid nel Trapanese. L’Asp invece comunica 89 casi positivi. La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

In particolare ad Alcamo sono 15 i positivi al Coronavirus ; 7 Castelvetrano; 5 Erice; 8 Valderice; 8 Marsala; 4 Mazara del Vallo; 2 Paceco; 22 Salemi; 11 Trapani; 4 Campobello di Mazara; 3 Castellammare del Golfo.

Sono 24 le persone ricoverate, 10 a Trapani tutte nel reparto Covid, e 14 a Marsala di cui in Terapia Intensiva 4, in Terapia Sub Intensiva 2, nel reparto









