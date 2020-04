La malattia in carcere di Paolo Ruggirello e le polemiche sui social

Finora era rimasta in silenzio, soffrendo per le condizioni di salute di suo zio: Paolo Ruggirello. È riuscita anche a nascondere le ferite inflitte a tutta la famiglia dell’ex deputato regionale dai “giustizieri da tastiera”. Quelli che nei social adombravano nel grido d’allarme lanciato da Monica Ruggirello, “mio padre potrebbe avere il coronavirus”, l’escamotage per chiederne la scarcerazione.

Adesso che Paolo Ruggirello ha il coronavirus, la nipote, Loredana Augugliaro, ha spezzato il silenzio, sfogandosi nel suo profilo Facebook. “Ho letto le peggio cose – scrive – in questi giorni contro un urlo disperato e preoccupato di una figlia per la salute di suo padre. Ho letto le peggio cose, si”.

Ma le cose peggiori, Loredana le ha vissute: “ Non ho dormito per notti intere. Ho avuto lo stomaco chiuso per giorni interi in attesa di una …









