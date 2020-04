La farmacia Gagliano consegnerà a domicilio i farmaci. Nessuno resta solo

L’ormai noto decreto “Resto a casa” sta cominciando a dare i suoi frutti e le misure ferree per contrastare la diffusione del virus, sembra che cominci a dare i risultati sperati con una riduzione dei contagi. Per limitare al massimo gli spostamenti e per venire incontro alle esigenze dei clienti la Farmacia Rosaria Gagliano di Castelvetrano effettuerà a titolo gratuito la consegna a domicilio dei farmaci. Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 0924.902785 o mandare un messaggio WhatsApp al 3271155928 o contattare la farmacia tramite la pagina Facebook o alla mail : rosaria.gagliano@gmail.com

L’ennesima dimostrazione di sensibilità e di attenzione agli utenti che da sempre caratterizzano la farmacia Gagliano









