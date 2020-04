La chiusura del punto nascita di Pantelleria. Lettera aperta all’assessore Razza

Illustrissimo Assessore,

in questo periodo di grande emergenza sanitaria l’ ASP della Provincia di Trapani, ha tolto la delega al Punto Nascita dell’Ospedale” B.Nagar” di Pantelleria”, mettendo in serio pericolo la vita delle future mamme, delle loro famiglie e soprattutto dei loro nascituri.

Un viaggio della speranza, molto oneroso per le famiglie e non privo di rischi, visto il momento e la precarietà dei collegamenti anch’essi sottoposti alle misure restrittive. Le ricordiamo la chiusura dell’Aeroporto di Trapani, e quindi la necessità delle mamme e delle loro famiglie di fare un viaggio verso l ’aeroporto di Palermo e quindi con pullman, o di prendere la nave, che non sempre parte, a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Mentre a tutta Italia viene imposto di stare a casa, alle gestanti di Pantelleria e alle loro famiglie viene imposto di viaggiare e di …









