Il coronavirus non ferma gli incivili che a Trapani buttano i rifiuti ovunque

La quarantena, a Trapani, non ferma il malcostume e la mancanza di senso civico. i Continua, infatti, l’abbandono indiscriminato di rifiuti a danno dell’ambiente.

Nella giornata del 4 aprile scorso, personale della sezione Tutela ambiente della polizia municipale a seguito di una segnalazione, nella la frazione di Xitta, in un tratto di strada sterrata che costeggia l’argine del fiume Lenzi, ha accertato una notevole quantità di rifiuti costituiti da scatoloni, oggettistica e piccoli elettrodomestici.

Da un attento esame è stato stato possibile acquisire riscontri utili all’individuazione dei responsabili i dell’abbandono. Addirittura, elementi riconducibili ad una ditta della provincia di Trapani e di soggetti risultanti domiciliati in zona via Salemi.

Ai colpevoli del reato amministrativo sarà comminata una sanzione di 600 euro.

Dopo i rilievi della Municipale, la ditta Energetikambiente ha proceduto alla rimozione totali dei rifiuti abbandonati.

