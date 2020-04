Il Coronavirus, la crisi economica in Sicilia e le misure di sostegno insufficienti

La situazione economica siciliana non fa ben sperare, ci sono settori che fanno i conti con l’inattività, non sono sufficienti le misure di sostegno in atto.

Il comparto del turismo è colato a picco, i lavoratori stagionali resteranno senza alcuna copertura, l’indotto subirà una crisi anche ad emergenza finita, cambierà il modo di viaggiare e la speranza è quella che i siciliani si riapproprino delle bellezze dell’Isola e quindi movimentino quantomeno il turismo interno.

Difficile sarà rimettere in movimento alberghi, b&b, case vacanze, piccole dimore che ospitavano turisti.

A questi si aggiungano tutti i bar e i ristoranti, le settimane di chiusura pesano, i mancati introiti di danaro rendono precaria la futura sopravvivenza, qualcuno è a rischio non apertura. Sono smarriti, anni di sacrifici per poi vedersi crollare il sogno di una vita, a questo si accompagna, …









