I lettori segnalano che le mail per i buoni spesa non possono essere inoltrate. L’assessore Parrino rassicura tutti, problema in fase di risoluzione

Questa mattina molti cittadini ci hanno segnalato l’impossibilità di inviare l’istanza per il bonus comunale legato all’emergenza corona virus , se si aggiunge l’allegato. Abbiamo segnalato la cosa all’assessore alle Politiche sociali, Giovanni Parrino che, prontamente ci ha fornito una spiegazione.

“ Nello scusarci con i cittadini per il piccolo disagio arrecato voglio rassicurare tutti che il problema è già in fase di risoluzione- ha dichiarato Parrino- data l’altissima quantità di istanze ricevute lo spazio della casella di posta elettronica si è semplicemente riempito nel giro di pochi minuti. Per agevolare un più veloce smaltimento delle mail abbiamo aumentato le postazioni destinando più dipendenti allo smistamento delle istanze e la situazione sta rientrando nella normalità- conclude l’assessore- invito i cittadini che si fossero visti tornare indietro la mail, di riprovare …









