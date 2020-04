I consiglieri di Obiettivo città esprimono solidarietà al sindaco di Gibellina

I Consiglieri Comunali del Gruppo” Obiettivo Città “di Castelvetrano,appresa la notizia del grave attacco ad una figura Istituzionale del territorio perpetrata ai danni del dott.Salvatore Sutera ,Sindaco di Gibellina,esprimono la loro solidarietà e profonda vicinanza all’Amministratore,al Professionista e all’Uomo.

In un momento cosi drammatico di emergenza socio sanitaria il gesto assume ancor di più i connotati di una gravita assoluta.

Possano gli organi inquirenti fare al più presto luce sulle dinamiche che ,per come riferito sulla stampa, sembrano essere di origine dolosa.

Calogero Martire

Enza Viola

Giuseppe Curiale

Salvatore Stuppia









Leggi la notizia completa