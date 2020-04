Esame di Stato e terza media: tutti promossi

Tutti promossi per l’anno scolastico in corso è questo l’effetto che l’emergenza coronavirus riserverà a più di un milione di studenti dell’ultimo anno di medie e superiori, privatisti inclusi, per effetto del decreto messo a punto dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e approvato dal Consiglio dei ministri oggi. In un contesto generale che porterà tutti gli studenti delle classi precedenti a ottenere una promozione “per legge” anche con 2 o 3 insufficienze. Rinviando al prossimo anno scolastico la resa dei conti con i debiti da recuperare. Se ne parlava già da qualche giorno, adesso il Governo lo ha appena approvato in un Consiglio dei Ministri tenutosi oggi.









Leggi la notizia completa