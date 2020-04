Dopo oltre 350 anni, Pasqua senza l’Aurora a Castelvetrano

Per la prima volta, dopo oltre 350 anni, non citerrà la tradizionale Aurora di Pasqua di Castelvetrano. Lo ha deciso il parroco dell’Unità pastorale chiesa madre-San Giovanni Battista, don Giuseppe Undari. Una celebrazione della Settimana Santa che ha radici molto lontane. Si tratta infatti di un rito propiziatorio che fu introdotto intorno al 1660 dai padri Carmelitani Scalzi di Santa Teresa, il cui convento, oggi distrutto, era annesso alla chiesa di San Giuseppe.

Il rito è detto dell’Aurora per l’ora mattutina in cui si è sempre svolto. A rappresentarlo sono tre statue condotte in spalla: quella di Cristo Risorto che indossa una vestito bianco e una bandiera rossa, Maria coperta da un mantello nero e un Angelo. A curare l’addobbo ed il trasporto della statua di Cristo era la Confraternita dei falegnami e bottai, mentre quella del Rosario curava il simulacro …









