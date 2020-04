Daro Safina: “Con la solidarietà i trapanesi mostrano senso di appartanenza alla comunità”

Dario Safina assessore della giunta Tranchida al Comune di Trapani. State affrontando queste settimane di emergenza coronavirus con una spinta ulteriore alla digitalizzazione e allo smart working?

Sì, noi siamo stati primi ad attivare per i nostri dipendenti lo smart working e tutti gli strumenti che con il decreto “Cura Italia” sono stati potenziati, liberandoci da alcuni vincoli. Abbiamo la quasi totalità del personale di categoria B e C che lavorano in Smart working. Abbiamo solamente i servizi essenziali che lavorano ancora dagli uffici. Per il reato la funzionalità dell’Ente, per quanto è chiaro un po’ di rallentamento lo si deve scontare, perché bisogna adeguarsi a questa nuova dimensione, il Comune funziona perfettamente, continuiamo a fare le gare, a garantire i servizi sociali, la manutenzione della rete fognaria, i controlli sulla raccolta dei rifiuti. Abbiamo anche approvato il Piano di …









