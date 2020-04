Coronavirus, una palestra marsalese avvia una raccolta di generi di prima necessità

Altro gesto di solidarietà a Marsala verso chi in questo momento dovuto all’emergenza coronavirus ha bisogno di aiuti di prima necessità perché non riesce a fare la spesa. Questa volta sono i titolari della palestra Naos Gym a lanciare l’iniziativa.

“Stiamo vivendo una forte emergenza sanitaria, di mancanza di lavoro e il tutto ha fatto sì che sempre più persone hanno bisogno di aiuto, di cose essenziali – scrivono i responsabili – così noi mettendo a disposizione la nostra struttura vogliamo promuovere una raccolta di generi di prima necessità che andranno devoluti alla parrocchia San Francesco di Paola a favore dei bisognosi attenzionando, se possibile, generi inerenti all’igiene della persona (carta igienica, bagnoschiuma, assorbenti, dentifricio etc.) e della casa (detersivi per pavimenti, per bucato etc ) oltre che di generi alimentari non deperibili come ad esempio tonno, latte o altro scatolame. La raccolta …









