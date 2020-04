Coronavirus e 5G, utenti impauriti da fake news

In queste settimane abbiamo continuato a segnalare ai nostri lettori le diverse false notizie che girano per la rete. Queste fake-news, spesso veicolate tramite catene di whatsApp, creano confusione e senso di smarrimento nella popolazione digitale e contribuiscono ad aumentare la pesantezza di una situazione che già di per se’ è piuttosto difficile da affrontare con lucidità e tenacia.

Questa volta il tema riguarda il presunto legame tra 5G e Coronavirus.La questione non ha alcuna evidenza scientifica e, ad oggi, tutti i test condotti hanno smentito nella maniera più assoluta il fatto che questi nuovi impianti, utili a potenziare il segnale della rete internet, possano avere degli effetti negativi sulla salute dell’uomo. Sembra dunque impossibile poter affermare che vi sia addirittura una relazione tra questa rete mobile e la pandemia di Coronavirus.

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute la …









Leggi la notizia completa