Coronavirus, attivato ambulatorio di Urologia oncologica a Marsala

A partire da domani, martedì 7 aprile 2020, sarà attivo un ambulatorio di Urologia oncologica nei locali del Poliambulatorio di Marsala.

La decisione della direzione strategica dell’Asp di Trapani nasce dall’esigenza di fornire ai pazienti che ne hanno necessità, un servizio in continuità di prestazioni indifferibili come chemioterapie locali (instillazioni endovescicali per i portatori di neoplasie vescicali), nonché per la gestione dei pazienti stomizzati portatori di tutori ureterali, nefrostomie, per il periodo di tempo collegato alla attuale emergenza sanitaria da Coronavirus.

Inoltre, sempre per assicurare continuità assistenziale ai pazienti, verrà mantenuto attivo l’ambulatorio di Uroncologia per le prestazioni urgenti.

Le prestazioni ambulatoriali legate alle condizioni patologiche indicate saranno erogate in ambulatorio, il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 18:30; il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:00 alle 18:30.

I pazienti saranno avvisati ai numeri di telefono già









