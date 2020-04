Coronavirus, aggiornamento sui casi a Marsala, Trapani e in provincia

Veniamo all’aggiornamento sui casi di coronavirus nelle città della provincia di Trapani. Per la Regione i malati in provincia sono 100, l’Asp invece ne dichiara 94, questo perchè ci sono 6 malati che in realtà sono residenti altrove.

Andiamo al dettaglio. Questi i malati per città: Alcamo 16 ; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3

I ricoverati 24, di questi 10 sono a Trapani, nel reparto Covid dell’ospedale, e 14 a Marsala, dei quali 4 in terapia intensiva, 2 in terapia sub intensiva, e 8 nel reparto covid.

Il guarito rimane sempre uno.

I morti sono tre.

Totale tamponi effettuati: 1763, un centinaio in più di ieri.









