Conte: “Liquidità immediata per 400 miliardi alle imprese, potenza di fuoco”

Nuovo intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha annunciato una serie di provvedimenti varati dal Governo.

Nel dettaglio, è stato stabilito di concedere liquidità immediata per 400 miliardi alle imprese. Tra gli altri, si segnalano 200 miliardi in garanzie per prestiti garantiti dallo stato. Si tratta di una “potenza di fuoco”, come l’ha definita il premier Conte, il quale ha annunciato che tutto dovrà avvenire in maniera celere, veloce e sicura. Sospesi pagamenti, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio. Previsti fino a 25000 euro di prestiti con garanzia dello Stato al 100% per artigiani e piccoli imprenditori. Potenziato lo strumento della “golden power”, tramite il quale potranno essere controllati settori strategici in caso di scalate ostili. A livello scolastico, è stato stabilito che gli studenti saranno valutati anche sulla base del livello di apprendimento raggiunto grazie alle lezioni …









Leggi la notizia completa