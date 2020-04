“Chiuso in casa a Marsala, aspettando ancora il tampone. Le assurde regole sui rifiuti”

Conserverò a futura memoria le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti inviatemi da EnergetiKmbiente in tempi di coronavirus e forse un giorno ci riderò sopra. Faccio una necessaria premessa. Sono rientrato dagli Usa il giorno 14 di marzo.

Proprio a partire da quella data una delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione imponeva a tutti coloro che fossero rientrati da una qualsiasi località al di fuori della Sicilia di registrarsi su un apposito sito, ad auto-isolarsi per 14 giorni e quindi ad effettuare un tampone di verifica a ridosso della fine della quarantena che nel mio caso coincideva con il 28 di marzo.

Da persona responsabile, come presumo tanti altri rientrati quel giorno e nei giorni successivi, ho seguito alla lettera le istruzioni e mi sono relegato in casa senza vedere nessuno per il tempo stabilito, in attesa del tampone la cui esecuzione mi viene richiesta con email esattamente il …









