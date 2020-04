Campobello : La Pagina Facebook Campobello Bimbi Felice organizza un evento

Buongiorno a tutti , ho creato questo evento visto il periodo di difficoltà che il COVID-19 ha generato.

La Pasqua come il Natale è una ricorrenza che riunisce tutti , grandi e bambini, amici e parenti e per questo motivo voglio aiutare le persone più bisognose e trascorrere questo giorno di festa , in un momento così difficile, donando ai loro bambini un uovo di Pasqua come simbolo della nostra tradizione.

L’evento sarà premiato in base alla foto che posterete sulla pagina “Campobello Bimbi Felici” la quale verrà scattata a casa e rappresenterà il periodo pasquale . Link clicca qui

Per partecipare all’evento si dovrà acquistare un uovo di Pasqua nei seguenti supermercati locali :

– ADC SUPERMERCATI Via Selinunte ,42

– PUNTO SIMPLY Via Vittorio Emanuele ,267

– ENOTECA LICATA Via Risorgimento ,75

– PUNTO GNAM Via Vittorio Emanuele ,120

– CRAI Via Risorgimento ,26 .

