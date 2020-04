Altri 187 mila euro per le famiglie castelvetranesi, fondi dalla Regione

Ulteriori 30 milioni di euro da destinare alle famiglie siciliane. Lo ha deciso la Regione Siciliana che ha impegnato la somma del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo. Al Comune di Castelvetrano è stata assegnata la somma di 186.906,00 che, a sua volta, destinerà quale contributo per beni di prima necessità alle famiglie che ne faranno richiesta. Avverrà così l’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas).

La Regione ha anche determinato i parametri per l’assegnazione:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 € per un nucleo composto da due persone;

600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

