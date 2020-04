Unione Maestranze, Giuseppe Lantillo: «Onore a chi lavora contro il virus»

«Una Domenica delle Palme strana. Il silenzio di questa chiesa dice tutto». A parlare dalla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio è il presidente dell’Unione Maestranze, Giuseppe Lantillo, il quale ha voluto salutare in maniera commossa la cittadinanza: «Con il cuore a pezzi auguro a tutti una buona Domenica delle Palme, a tutta la gente dei Misteri che negli passati, di questi tempi, si ritrovava qui nel pieno dei preparativi della Settimana Santa. Quest’anno però tutto questo non avverrà per questa brutta pandemia che ci ha colpito. Io non mi sarei mai immaginato, così come tante altre persone, di dover passare queste giornate con il cuore cupo: aspetteremo la Domenica della Pasqua di Resurrezione sperando che tutto questo finisca al più presto».

Alle 12 odierne davanti il portone del Purgatorio, dopo il rintocco delle campane delle parrocchie della Diocesi, …









