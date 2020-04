“Un farmaco potrebbe sconfiggere il coronavirus in 48 ore”. Cosa sappiamo

Si chiama Ivermectim ed è il farmaco che, secondo i ricercatori australiani, potrebbe uccidere il coronavirus in appena 48 ore.

Al momento quello che si può visionare è un pre-proof, ossia un articolo in attesa di pubblicazione di uno studio svolto «in vitro».

L’antiparassitario, giù utilizzato in passato per trattare la febbre dengue e il virus zika, è al vaglio del Biomedicine Discovery Institute della Monash University di Melbourne che, in collaborazione con il Doherty Institute, ha riscontrato come dopo appena 24 ore la capacità virale del Covid-19 risulta notevolmente ridotta.

L’ivermectin è ampiamente utilizzato a partire dagli anni Ottanta per trattare i pidocchi, la scabbia e diverse altre infezioni causate da parassiti. Il farmaco è anche usato per trattare l’infezione della pelle chiamata rosacea. Attenzione: le ricerche sono state condotte su colture cellulari in laboratorio e non sempre queste poi …









Leggi la notizia completa