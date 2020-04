Uffici del Ministero della Giustizia. Attuati i presidi dei lavori indifferibili a Trapani

Tutti gli uffici delle Funzioni centrali del Ministero delle Giustizia dislocati su territorio trapanese attuano in maniera completa le direttive relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Negli scorsi giorni Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa Trapani avevano denunciato, dopo diverse note inviate agli organi competenti, la mancata applicazione da parte di alcuni uffici delle norme per la tutela dei lavoratori.

“Oggi – spiegano Antonella Granello (Fp Cgil), Marco Corrao (Cisl Fp) e Gioacchina Catanzaro (Uilpa) – presso la Procura di Trapani sono stati attuati, per esempio, i presidi dei lavori indifferibili, passando da 17 unità presenti fino a venerdì scorso, alle attuali 7 unità necessarie presenti al giorno, o presso la Casa di reclusione di Favignana. Misure analoghe erano già state prese in altri uffici del Ministero, dello stesso Palazzo di Giustizia e sul territorio provinciale.

Ricordiamo, …









