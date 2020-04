Trapani, oltre 500 richiesta per il Bonus spesa. Da lunedì i voucher

Sono 535 le domande inviate al Comune di Trapani, ad oggi, per ottenere il bonus spesa a favore delle famiglie in difficoltà economiche. E’ una delle misure per contrastare il disagio economico acuito dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Ecco le principali misure.

BONUS SPESA FAMIGLIE: dal 2 Aprile sono state ricevute 535 istanze (già in lavorazione da parte dei Servizi Sociali ad oltranza nel fine settimana), per l’emissione nella prossima settimana dei buoni spesa, previa comunicazione – diretta e personalizzata ai singoli nuclei familiari beneficiari – per il ritiro buoni spesa (supermercati, altri siti individuati dal Comune, e/o consegna a domicilio). I beneficiari saranno identificati previa esibizione documento di riconoscimento (carta d’identità o patente) e sottoscrizione apposito modulo.

– per attivazione del servizio vedi on page – sito www.comune.trapani.it

– per informazioni con Assistenti sociali e/o compilazione assistita in remoto, solo in









