Sicilia, virus lento. Chiusi i supermercati anche a Pasquetta. Sì ai test rapidi

Supermercati chiusi anche a Pasquetta in Sicilia. Nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che rinnova il divieto di apertura di qualsiasi attività nei giorni festivi, ad eccezione delle farmacie di turno e le edicole.

Una decisione presa dopo il colloquio con il premier Giuseppe Conte e per tentare di ridurre la diffusione del virus in Sicilia. Sull’isola dall’inizio dell’emergenza hanno contratto il virus 1932 persone.

I positivi aumentano costantemente, non c’è il boom. Sono 73 in più rispetto a venerdì. Ma le misure di contenimento devono continuare. La Regione parla di epidemia contenuta, ad eccezione di alcuni focolai. Intanto gli esperti hanno dato il via libera ai test rapidi sugli asintomatici.

LA NUOVA ORDINANZATutti gli esercizi commerciali debbono restare chiusi la domenica e nei giorni festivi. Tutti, tranne le farmacie di turno e le edicole. Lo conferma la nuova …









