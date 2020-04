Sicilia, Lo Curto: “Condono tombale per proteggere aziende e partite Iva”

“Si faccia tutto il possibile per garantire protezione anche alle piccole imprese e alle partite iva che stanno soffrendo la crisi economica conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Il governo nazionale dia la possibilità di ottenere liquidità, tramite le banche, a chi oggi non può fatturare perché costretto a casa. Serve una dotazione straordinaria che consenta l’erogazione di prestiti con la garanzia dello Stato sugli interessi. Occorre fare uno sforzo per non lasciare nessuno nella miseria, soprattutto chi ha sempre lavorato e pagato le tasse con sacrificio. A quanti invece vivono di stenti, con un lavoro sommerso e irregolare, saltuario o ambulante, va dato un reddito di emergenza, sul modello del reddito di cittadinanza. Il Covid-19 ci consegnerà una società diversa, con nuovi e sconosciuti problemi da affrontare per consentire a milioni di persone di vivere dignitosamente. Per questa ragione ribadisco …









