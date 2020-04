Petrosino, Vincenzo D’Alberti: “La risposta del manager dell’ASP è poco istituzionale”

Vincenzo D’Alberti consigliere comunale di Petrosino, come va a con la gestione dell’emergenza Coronavirus?

Stiamo lavorando tantissimo assieme all’amministrazione comunale per far fronte alla situazione emergenziale dovuta al virus.

Siete passati in maggioranza?

Ma no, assolutamente. Non cambiamo le nostre posizioni rispettivo a quelle che sono le valutazioni della giunta Giacalone. Questa è una fase emergenziale che sta subendo tutto il Paese, subirà successivamente e bisogna dare delle risposte alla gente che non ha da mangiare, penso che siano delle azioni che dobbiamo prendere tutti assieme. Molte proposte le stiamo facendo anche noi come gruppo di minoranza e devo dire che l’amministrazione ha accettato anche le nostre proposte. C’è molta più collaborazione per affrontare questa emergenza.

D'Alberti, Petrosino ha la singolarità di non aver nessun caso di positivi al coronavirus ma vive l' …









