Paolo Ruggirello ha il coronavirus. L’ex deputato trasportato in ospedale

Paolo Ruggirello ha il coronavirus. L’ex deputato regionale di Trapani, oggi detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha contratto il Covid – 19. Erano fondati, pertanto, gli appelli dei familiari, che ieri su Tp24 sono intervenuti per chiedere che Ruggirello, che aveva febbre da parecchi giorni, venisse curato.

I medici, però, si erano rifiutati di fargli il tampone. Da qui il diniego alla scarcerazione per moviti di salute. Ma poi, dopo le insistenze dei familiari, è stato fatto il tampone. E avevano ragione loro: Paolo Ruggirello ha il coronavirus.

Quello di Ruggirello è il primo caso di Covid-19 negli istituti penitenziari della Campania.

Viste le sue condizioni di salute, Ruggirello è stato trasportato al Cotugno, mentre all’interno del carcere sono state attivare le misure previste per contenere il contagio.

Il reparto è stato isolato, e sono iniziati i test rapidi per i 131 detenuti e per









