Nuovo comandante al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani

Si è svolta venerdì, presso la Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani, alla presenza del Comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Generale di Brigata Bruno Pisciotta, la cerimonia di cambio del Comando del 6° Reggimento Bersaglieri tra il Colonnello Massimo Di Pietro ed il parigrado Colonnello Alberto Nola.

Il passaggio di consegne tra i due Comandanti, in aderenza alle ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, è avvenuto in forma ridotta e offerta in videoconferenza al Prefetto di Trapani, dott. Tommaso Ricciardi, alle autorità civili e militari della provincia e ai Comandanti delle Unità della Brigata Aosta.

Il Colonnello Di Pietro, esprimendo gratitudine agli uomini e alle donne del 6° reggimento, ha evidenziato le molteplici attività operative-addestrative condotte dal reparto durante il suo mandato come l’Operazione “Olympia”, in occasione della XXX Universiade 2019 a Napoli dove il 6° Reggimento è stato …









