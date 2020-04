L’Istituto Comprensivo Pirandello- SG.Bosco di Campobello: “Insieme per fare squadra ..anche da lontano”.

L’Istituto Comprensivo Pirandello- SG.Bosco di Campobello di Mazara non si ferma e continua a garantire non solo la didattica ma anche servizi a distanza. In questo delicato momento vorremmo continuare ad offrire uno spazio di ascolto per le paure, i desideri, le speranze e le emozioni che accompagnano i ragazzi in questo difficile periodo di isolamento. La didattica a distanza da sola non è sufficiente, ma occorre la capacità di elaborare e vivere le proprie emozioni ed affrontare le ansie legate al COVID-19 che impone anche ai ragazzi un cambiamento drastico delle modalità relazionali e delle abitudini quotidiane. La scelta di offrire un servizio di ascolto psicologico online nasce pertanto con l’intento di trovare insieme modalità nuove per implementare la condivisione emotiva e l’ascolto reciproco; attività queste che venivano svolte nelle classi dell’istituto attraverso incontri in presenza …









