“La ricetta della Domenica” – L’uovo di Pasqua al cioccolato bianco

Continuano le sfiziosità culinarie proposte da GlutenFree4Sisters, anche e soprattutto nel periodo di quarantena. Per l’appuntamento di oggi de “La ricetta della Domenica”, con l’approssimarsi della Santa Pasqua, le 4 sorelle lanciano un’idea: ossia quella di creare in casa l’uovo di Pasqua. Come? Ecco gli ingredienti e il procedimento dell’uovo di Pasqua al ciccolato bianco e confetti colorati.

Temperaggio:

▪️Per il cioccolato bianco la temperatura di fusione è 45 gradi, quella per la lavorazione 29 gradi.

▪️Per il cioccolato fondente è 50 gradi per la fusione e 31 gradi per lavorarlo.

▪️Per il cioccolato al latte è 50 gradi per la fusione e 30 gradi per la lavorazione.

Ingredienti per un uovo medio:

300 gr di cioccolato.Ingredienti per un uovo grande:

450 gr di cioccolato.Attrezzi necessari:

la forma d’uovo.Attrezzi utili:

termometro da cucina e guanti.Procedimento:

Fuso il cioccolato e …









Leggi la notizia completa