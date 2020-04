“Io resto a casa”: e il pusher spaccia lanciando le dosi dalla finestra di casa

Lo spaccio ai tempi del coronavirus.

Spacciava cocaina lanciandola dalla finestra e facendo lasciare i soldi nella cassetta della posta. Ai tempi delle restrizioni legate al Coronavirus si era ingegnato così un uomo di 30 anni, arrestato da agenti della Polizia di Stato.

In particolare gli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Latina hanno effettuato un servizio di appostamento in una via periferica del capoluogo, seguendo i movimenti intorno ad un appartamento dove erano stati segnalate presenze sospette di persone.

Di lì a poco giungeva un’autovettura con a bordo due uomini, che sostavano di fronte all’abitazione segnalata e dopo qualche minuto, da una delle finestre della casa veniva lanciato in strada un involucro, immediatamente raccolto ed occultato in tasca da uno dei due soggetti in attesa. Quest’ultimo, prima di allontanarsi a bordo dell’auto con la quale …









