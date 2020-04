Il virus fa 90. In provincia di Trapani tre vittime. I bersaglieri davanti i supermercati

In provincia di Trapani salgono al tre le persone morte con il Covid-19, l’infezione scatenata dal Coronavirus. La terza vittima è un anziano di Castellammare del Golfo. Venerdì mattina era arrivata la notizia del suo ricovero, come quarto caso nella cittadina del Golfo, in serata l’uomo, arrivato dagli Stati Uniti, è deceduto. I positivi al Covid-in provincia sono 90.

Nel frattempo a Marsala arrivano i bersaglieri a presidiare, insieme alle altre forze dell’ordine, i supermercati e altre attività destinate alla vendita di beni di prima necessità. Nel trapanese ci si prepara anche dal punto di vista sanitario. Nel Covid Hospital di Marsala sono state installate le stanze a pressione negativa.

LA TERZA VITTIMA IN PROVINCIATerza vittima del Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un anziano di Castellammare del Golfo, ricoverato venerdì mattina presso l’ospedale di Partinico.

