In questi giorni così duri dove questo maledetto virus ci fa stare male per tutte le conseguenze che ci sta facendo vivere e sopportare con dignità, dedico, questo mio dipinto a tutta l’Italia, soprattutto a chi vorrebbe rimanere a casa ma non può: medici, infermieri, volontari, farmacisti, commessi di supermercati e tutte le persone che lavorano per noi!

Grazie di cuore

Per il bene di tutti!

Restiamo a casa!

Andrà tutto bene!

Francesca Giambino









