I furbetti delle mascherine. Sequestri e multe ad Alcamo

Scoperti dai Carabinieri ad Alcamo dei “furbetti” che commercializzavano mascherine non in regola.

Ecco il comunicato.

Nella giornata di sabato 4 aprile, 2020, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, con il supporto del personale della Compagnia di Alcamo, nell’ambito dei servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del contagio da “Covid-19”, a conclusione di ispezione igienico sanitaria eseguita presso una ditta che fornisce servizi alle imprese, sita in Alcamo, hanno proceduto al sequestro amministrativo di 100 mascherine protettive.

Dai controlli effettuati dai militari operanti, i citati dispositivi di protezione individuale non sono risultati conformi alle vigenti norme in quanto privi delle indicazioni obbligatorie ed accompagnati da un certificato di conformità, rilasciato da organismo notificato europeo, in favore di un produttore diverso da quello che li ha realizzati. Nello stesso tempo, il legale rappresentante dell’azienda non si & …









