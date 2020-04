Domenica delle Palme. Ecco come seguire on line i riti delle Diocesi di Trapani e Mazara

Comincia oggi una tristissima Settimana Santa in Sicilia, perché non ci saranno processioni, messe, manifestazioni pubbliche. Già si comincia oggi, Domenica delle Palme, senza la festa della benedizione di palme e ramoscelli d’ulivo. Eppure si può partecipare ugualmente on line. Ecco come si organizzano le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo.

Anche le diocesi siciliane, infatti, si sono organizzate per garantire ai fedeli la partecipazione ai riti sacri attraverso i canali social.

L’appuntamento con la Diocesi di Mazara è alle ore 11. I riti saranno presieduti dal vescovo Domenico Mogavero. Si potranno seguire in diretta dalla Cattedrale “Santissimo Salvatore” cliccando qui.



Il vescovo di Trapani presiederà alle ore 10 la celebrazione in Cattedrale. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Trapani.

Alle ore 12 suoneranno le campane di tutte le parrocchie della Diocesi …









