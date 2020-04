Crisi da Coronavirus, donazione alla Don Bosco di Confartigianato Trapani

La Confartigianato Imprese di Trapani, in sinergia con la propria struttura per il sociale, l’ANCOS, ha donato un contributo economico per l’acquisto di buoni spesa in favore dell’APS “Don Bosco con i giovani che, insieme all’Oratorio Salesiano di Trapani, organizza una raccolta fondi finalizzata all’acquisto e distribuzione di generi di prima necessità in favore delle persone che, a causa della pandemia da COVID-19 non possono provvedere ai propri bisogni.

“Un dolore per l’intero Paese” afferma il Presidente di Confartigianato Trapani Emanuele Virzì”, la situazione è molto grave sia per le imprese e per le quali ogni giorni ci impegniamo nel nostro lavoro di assistenza, sia per quelle categorie di cittadini più deboli e bisognosi, per questo, insieme alla nostra struttura ANCOS che si occupa nello specifico del sociale, abbiamo deciso di donare un contributo economico …









